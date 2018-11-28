Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova’nın misafiri olacak. Aslan’ın bir üst tura çıkma ümidini sürdürebilmesi için galip gelmesi şart. Alınacak beraberlik ise Avrupa Ligi’nin garantisi anlamına geliyor. Temsilcimiz Lokomotiv’i yenerse son hafta maçları yüksek gerilime sahne olacak. Bugün Porto evinde Schalke’den puan alırsa turu garantiliyor. Alman ekibi yenilirse 8 puanda kalacak, G.Saray 7 yapacak. 6. maçta temsilcimiz Porto’yu yener, Schalke evinde Lokomotiv’e puan kaptırırsa Cimbom 2. turu kutlayacak.



Kıldan ince hesaplar

Galatasaray ve Schalke’nin bu hafta kazanması hâlinde sarı-kırmızılılar şansını yine son maça taşıyacak. Galatasaray, İstanbul’da Porto’yu 2 veya daha farklı bir skorla mağlup ederse yine bir üst tura kalabilecek. Sarı-kırmızılılar eğer Porto’yu 1 farkla mağlup ederse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. Galatasaray’ın Lokomotiv’i yenmesi ve Porto-Schalke maçının berabere bitmesi hâlinde sarı-kırmızılılar şansını yine son maça taşısa da işi bir hayli zor olacak. Temsilcimiz son maçta Porto’yu yenip, Schalke’nin de sahasında Lokomotiv’e yenilmesini bekleyecek.