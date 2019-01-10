Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayadelen, İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’nin yaklaşık 35 kilometrelik zorlu etabını Ağustos’ta geçmek için dört kişilik ekiple çalışıyor. Kayadelen “Türkiye adına katılıp ülkemizi temsil edeceğiz. Geçen yıl Yunanistan’ın Simi adasından Datça’ya yüzdüm” dedi.