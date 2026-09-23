Salah kariyer rekorunu Trabzonspor'da kırdı

Salah kariyerindeki en iyi startını Trabzon’da verdi. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giyen Mısırlı yıldız, ilk 6 haftalık dilimlere göre bordo mavili forma altında 7 gol ve 2 asiste imza attı.

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Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Mısırlı yıldız, ilk 6 haftalık dilimlere göre en iyi başlangıcı bordo mavili kulüpte yaşadı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool gibi kulüplerde ter döken 34 yaşındaki isim, Fırtına’da Süper Lig’de 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. 9 gole katkı veren Salah, bordo mavililerin hücum gücüne müthiş bir zenginlik kattı.

Salah

ANA KUMANDA

Ülkesinde “kral” olarak görülen Muhammed Salah, gollerde de gerçekten kral! Premier Lig’de 4 gol krallığı bulunan yıldız isim, şu anki görüntüye göre bu konuda da Süper Lig’de iddialı. İlerleyen yaşına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen ve bordo mavililerdeki çabası takdir gören Salah, aynı zamanda yeni teknik direktör Thomas Reis’in de ana kumandası oldu. Maç öncesi ikilinin fikir alışverişi yapmaları dikkati çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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