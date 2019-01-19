Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Ankaragücü canlı izle, Galatasaray Ankaragücü şifresiz izle, GS Ankaragücü maçı canlı skor, GS Ankaragücü saat kaçta, hangi kanalda... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Marco ve Emre Taşdemir ile kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılı ekip, evindeki maçtan galibiyetle ayrılarak hem taraftarlarını mutlu etmek hem de ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Galatasaray Ankaragücü maçına dair merak edilenler sizlerle...

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Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sadece beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli ve Sinan Gümüş

Ankaragücü: Korcan, Kenan, Alihan, Kone, Mehmet Sak, Sedat, Faty, Bifouma, El Kabir, Cerci, Kubilay

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 96. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray’ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray’ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü’ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul’da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul’daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç, Galatasaray’ın cezası nedeniyle Kayseri’de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara’da 8-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçta 3-0’lık skorla aldı.