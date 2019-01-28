Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kasımpaşa canlı izle, Başakşehir Kasımpaşa şifresiz izle, Başakşehir Kasımpaşa canlı skor kaç kaç... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ligin zirvesinde yer alan Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Medipol Başakşehir, evinde oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılarak Galatasaray ile puan farkını korumak istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı üç puan ile zirve ile arasındaki farkı koparmamanın peşinde. Heyecanla beklenen karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar sizlerle

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BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Kasımpaşa karşılaşması 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelikle ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Heintz (İlhan), Hajradinovic, Trezeguet, Edouk

Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig'in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor.

Süper Lig'in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı.

Kasımpaşa’da en büyük eksik Diagne

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süper Lig'in 2'nci yarısına Çaykur Rizespor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa'da eksik oyuncuların fazla olması teknik ekibi düşündürüyor. Ligin 20 golle gol krallığı yarışında en tepede yer alan Mbaye Diagne, takım kaptanı Veysel Sarı ve kupada kırmızı kart gören Josue Sa, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca lacivert beyazlılarda sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'de bu maçta görev alamayacak.