Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun yer aldığı kulüp logosu ile tescil edilen kulübün formasını giyecek kadro ve teknik heyeti ise henüz netlik kazanmadı. Sahaya kırmızı beyaz veya turkuaz renklerdeki formalarla çıkması beklenen Cumhurbaşkanlığı Spor’un, T.C. Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu formalarda ‘logo’ olarak kullanıp kullanmayacağı ise netleşmedi.

PERSONEL Mİ OYNAYACAK?

İdmanlarını Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapması beklenen futbol takımı maçlarını ise Sincan Stadı’nda oynayacak. Cumhurbaşkanlığına yakın çevreler bu takımın Beştepe personelinden kurulacağını iddia etse de Cumhurbaşkanlığıspor’un özellikle hedefe ulaşmak için Ankara’daki futbol takımlarının altyapılarından yetişen isimleri kadrosuna katabileceği, böylelikle kısa süre içinde profesyonel yapıya kadar yükselecek bir organizasyonun kurulabileceği öne sürüldü.