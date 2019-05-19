Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli tekvandocu Abdullah Ömer Yarlı, bir dönem kendisiyle aynı branşta mücadele eden ancak sakatlık ve eğitimleri nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan 4 ağabeyinin ay-yıldız forma hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.

Almanya'nın Köln kentinde dünyana gelen 17 yaşındaki Abdullah Ömer Yarlı, tekvandocu 4 ağabeyinden etkilenerek 2008 yılında 6 yaşında bu branşta spora başladı. Ağabeylerinin yaşadıkları sakatlık ve eğitimleri nedeniyle tekvandoya ara vermesine rağmen spora devam eden Abdullah Ömer Yarlı, ailesinin 2011'de İzmir'e yerleşmesinin ardından çalışmalarına eski milli tekvandocu ve antrenör Serkan Tok ile devam etti.

Bu süreçte yaklaşık 7 yıl önce tekvandoyu bırakan ağabeyi Emin Yarlı da kardeşine destek amacıyla onunla antrenmanlara başladı.

2016 yılında Marmaris'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 56 kiloda altın madalya kazanan genç sporcu, daha sonra katıldığı birçok ulusal yarışta birincilikler elde etti.

Bu yıl Antalya'da düzenlenen uluslararası tekvando şampiyonasında birinci olan Abdullah Ömer Yarlı, nisan ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Multi Avrupa Oyunları Şampiyonası'nda da kürsüye çıktı.

Milli tekvandocu, eylül ayında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyme hakkı elde etti.



"Spora devam edebiliyorsan bunu aileme borçluyum”

Abdullah Ömer Yarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı her başarının kendisini daha da hırslandırdığını söyledi.

Ağabeylerinin tekvandoyu bırakmalarına rağmen kendisinden desteklerini hiç esirgemediğini belirten genç sporcu, "Bu spora devam edebiliyorsan bunu aileme borçluyum. Abim yıllar önce sporu bırakmasına rağmen beni motive etmek için antrenmanlara katılıyor. Onunla taktiksel antrenmanlar yapıyoruz. Abimin maç bilgisi çok fazla, bana hatalarımı söylüyor, bunlardan ben de ders çıkarıyorum." dedi.

Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu da yaşadığını aktaran Abdullah Ömer, "Bu duygunun mutlaka yaşanması gerekiyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Ağabeylerimin de en büyük hedefi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmaktı. Kısmet değilmiş olmadı. Onların hedefini gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışıyorum." diye konuştu.

Ağabey Emin Yarlı ise kardeşinin, ailesi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.