Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başakşehir canlı izle, GS Başakşehir maçı şifresiz izle, Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, GS Başakşehir bein sports... Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda lig ikincisi Medipol Başakşehir'i konuk ediyor! Karşılaşmadan 2 puanla ayrılan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek! Beraberlik halinde ise iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadelede beraberlikle sona erdiği için genel averajı daha iyi olan Galatasaray son haftaya avantajlı girecek. Galatasaray BGaşakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz kanal hangisi ve maç saat kaçta? Merak edilenler haberimizde

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Mayıs pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan, Mossoro, Visca, Robinho, Bajic

Düdük Cüneyt Çakır'da

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor' 1-0 yendiği, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.

Terim ile Avcı, 5. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele deneyimli teknik adamlar Abdullah Avcı ve Fatih Terim’i de 5. kez karşı karşıya getirecek. İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlarda galibiyet sayısı ve atılan gollerde eşitlik bulunuyor. Söz konusu dört maçın tamamında Fatih Terim, Galatasaray’ın başında yer alırken, Abdullah Avcı, bir maçta İstanbulspor teknik direktörü olarak Terim’e rakip oldu.

Prim müjdesi

Sarı-Kırmızılılar’a prim müjdesi... Beşiktaş derbisi galibiyetine 3 milyon TL prim veren Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanı için de aynı ücreti belirlemişti. Akhisar’la oynanan kupa finalinden hemen önce, bu primlerin hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Müjdeyi kupa zaferinden sonra soyunma odasına inerek veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, pazar günkü şampiyonluk maçında Başakşehir’e karşı da 3 milyon TL prim vaadinde bulundu. Oyuncular bir kez daha rakamı 5 milyon TL’ye çekmeye çalışsa da, yönetimden, “Siz kazanın, biz gereğini yaparız” cevabını aldılar.

Aslantepe’de bayrak şov

Başakşehir maçının biletlerini dakikalar içinde tüketen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bugün Türk Telekom Stadı’nı tıklım tıklım dolduracak. Galatasaray’ın hedefi, Beşiktaş maçındaki 51 bin 578 kişilik rekoru kırmak. Yönetim de müthiş bir hazırlık içinde. Bugün tüm koltuklarda Galatasaray bayrakları olacak ve karşılaşma başlarken tribünlerde müthiş atmosfer oluşacak.

İçeride Cim Bom dışarıda Başakşehir

Cim Bom, bu sezon ligde sahasında yenilgisi olmayan tek takım. 16 maçta sadece 4 kez berabere kalan Sarı-Kırmızılılar; Türk Telekom’da toplam 40 puan kazandı. Cim Bom aynı zamanda; iç sahada en çok gol atan (45) ve rakibi Başakşehir’den sonra (10) en az gol (11) yiyen takım. Başakşehir ise deplasman kralı. Abdullah Avcı’nın ekibi, rakip sahalarda elde ettiği 32 puanla deplasman cetvelinin lideri. Başakşehir dış sahadaki 16 maçın 10’unda gol dahi yemedi.

İlk kez şampiyonluk yaşayacaklar

Medipol Başakşehir’in maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak. Galatasaray’ı mağlup etmesi durumda turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15’i kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Mert Çelik ve Salim Farsak.