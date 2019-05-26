Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor Bursaspor canlı izle, Malatyaspor Bursaspor şifresiz izle, Malatya Bursa maçı bein sports, Malatya Bursa kaç kaç, Malatya Bursa izle... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında kritik maçlar oynanıyor. Son haftaya 34 puanla 16. sırada giren Bursaspor, bu karşılaşmadan galip ayrılmak ve Göztepe'nin evinde puan kaybetmesini beklemek zorunda. Peki, Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar sizlerle...

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MALATYASPOR BURSASPOR MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor'un ilk 11'i: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Furkan, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren

MALATYASPOR BURSASPOR MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu´nda oynanacak bu zorlu mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini yukarıda paylaştığımız linkten yapabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık´ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Bursaspor ligde nasıl kalır?

Lige tutunma umutlarını koruyan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak 1 puan önündeki Göztepe´nin sahasında MKE Ankaragücü´ne karşı oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Olası bir beraberlik durumunda ise Bursaspor´un ligde kalması için Göztepe´nin en az 5 farklı mağlubiyeti gerekiyor. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´un da aralarında bulunduğu bu üç takım, şayet 35 puan ile sezonu tamamlarsa; Bursaspor ile Göztepe ligden düşecek ekipler olacak. Bursaspor olası bir mağlubiyette ise diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın lige veda edecek.

Bursaspor'da 5 eksik var

Bursaspor´da kart cezalısı Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve Allano Lima bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında sakatlığı nedeniyle daha önce sezonu kapatan Barış Yardımcı ile birlikte son antrenmanda sakatlanan Abdullahi Shehu da maçta görev alamayacak. Evkur Yeni Malatyaspor´da ise Ömer ve Bifouma kart cezaları nedeniyle oynayamayacak.

4. kez karşılaşacaklar

Bursaaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig´de daha önce 3 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde rakibine kaybetmeyen yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Malatya´da oynanan maçı 4-2 kazandı ancak sonraki iki mücadelede ise taraflar bir puana razı oldu. Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Malatya temsilcisi, son 4 maçının 3´ünü kazanırken; önceki 14 lig maçında aynı sayıda galibiyet elde edebilmişti. Bursaspor ise son 9 maçının yalnızca birini kazanabildi. Bu süreçte 4´er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu maçların sadece 3´ünde gol atabildi.