Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Erzurumspor canlı skor, Kayserispor Erzurumspor şifresiz izle, Kayseri Erzurum maçı bein sports, Kayseri Erzurum canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in son haftası, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor! Düşme hattının şekilleneceği haftada Erzurumspor, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Son haftaya Akhisarspor’un önünden 32 puana 17. sırada giren Erzurumspor, Akhisarspor, Göztepe, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında umutlarını tazelemiş olsa da Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle küme düşme hattının üzerine çıkmayı başaramadı.

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Kayserispor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini yukarıda paylaştığımız linkten yapabilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Erzurumspor ligde nasıl kalır?

Malatyaspor deplasmanından üzgün dönen ve ligde kalma umutlarını Fenerbahçe maçına saklayan mavi-beyazlı ekip, maçın 59. dakikasında Moses’in penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunan ve son umut olarak Kayserispor karşısında galibiyeti hedefleyen Erzurumspor, kazansa bile Bursaspor ve Göztepe’nin maçlarından gelecek sonuçları bekleyecek.

Avantaj Göztepe’de

Düşme hattında gözler Göztepe-MKE Ankaragücü maçında olacak. Bornova Stadı’nda MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor’u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.

Erzurumspor rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor’a göre daha düşük. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor’un puan kaybetmesini, Göztepe’nin ise mağlup olmasını bekleyecek.