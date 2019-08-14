Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon avro, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon avro olduğu öne sürüldü. Perisic, Inter formasıyla geçen sezon Serie A’da oynadığı 45 maçta dokuz gol kaydetmişti.