Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti.
Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
17.09.2019 - 20:48 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : BJK,
650935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/650935.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig