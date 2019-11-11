Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. 9. Grup'ta Ukrayna, İsveç, Slovenya, Estonya takımları mücadele edecek.