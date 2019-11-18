Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

İzlanda beraberliği ile EURO 2020'ye katılma biletini cebine koyan A Millî Futbol Takımımız, H Grubu'ndaki son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendi. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan oyuncuların yokluğunda maça İzlanda 11'inde yer alan sadece üç oyuncuyla başlayabilen ay-yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren goller kariyerini La Liga'da sürdüren Enes Ünal'dan geldi. Zayıf rakibi karşısında maça hızlı başlayan Türkiye 12. dakikada gole yaklaştı ama Enes Ünal'ın sol çaprazdan çıkardığı şut yandan dışarı gitti. Maçta gol perdesi ise 17'de açıldı. Ömer Bayram'ın soldan şutu kaleci Gomes'ten sekerken, iyi pozisyon alan Enes Ünal boş kaleye sadece dokunarak takımımızı öne geçirdi: 1-0.

BERKAY ATTI AMA

21'de bir kez daha sahneye çıkan Enes, savunmanın arkasına iyi sarktı ve kaleci Gomes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu filelere gönderen genç golcü ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. Oyundaki üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan Şenol Güneş'in öğrencileri 68'de oyuna Hakan'ın yerine dâhil olan Berkay Özcan ile üçüncü gole yaklaştı. Başakşehir'de oynayan gurbetçi oyuncunun şutu ağlarla buluşsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Kalan bölümde savunmasında açık vermeyen millî takımımız 90 dakikayı 2-0'lık galibiyetle noktaladı ve grubunu 10 maçta 23 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bugünü bekliyordum

On bir fırsatını iyi değerlendiren ve iki gol birden atan Enes Ünal, "Uzun zamandır bugünü bekliyordum. Benim için en önemli şey millî takımda oynamak ve gol atmak. Kendimi hep hazır tutuyordum. Burada hep olup takıma katkı yapmak istiyorum" açıklaması yaptı.

HAKAN: MAÇA RAHAT ÇIKTIK

A Millî Takım'da dün kaptan olarak sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu maçın ardından, "İzlanda maçı çok heyecanlıydı. Finalleri garantileyince buraya rahat geldik. Grup maçlarını galibiyetle bitirmek istiyorduk. Çok mutluyuz. 80 milyonu temsil ediyoruz. Onları sevindirmek istedik. Enes için çok mutluyum. Maçtan önce penaltı olursa kendisine bırakmamı istemişti. Ahmed Kutucu için de seviniyorum" açıklaması yaptı.

Rekabet olacak!

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası, "Grupta son maçımızı oynadık. Futbolcularımız iştahlıydı. Rakip ilk maçta bizi zorlamıştı. Sürprize izin vermedik ve kazanmak istedik. Bu yılın da son maçıydı. Gelecek mart ayında yeniden başlayacağız. Yaşananlar geride kaldı. Değerlendirme yapacağız mutlaka. Neleri yaptık veya yapamadık" derken, "Yeni oyuncuları görme fırsatı bulduk. Finallerde 23 kişilik kadromuz olacak. Dolayısıyla bu takım içinde bir rekabeti de beraberinde getirecek. Yeni oyuncular var. Ahmed, Berkay gibi futbolcular ilk defa millî formayı giydiler. Onlardan memnun kaldım ama daha gelişecekler, forma fırsatı bulacaklar" sözlerini kullandı.