Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.