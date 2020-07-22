Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler : trabzonspor,kayserispor,eddie newton,süper lig,