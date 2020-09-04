Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerde bugün futbolcular ve teknik kadroya yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.