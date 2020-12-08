Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Grupta son maçlar öncesinde Başakşehir 3 puanla son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in dokuzar puanı bulunuyor. Bu karşılaşma, temsilcimiz için sadece prestij manasına geliyor.