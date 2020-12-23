Gençlerbirliği Kulubünden yapılan açıklamada, "DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku!
23.12.2020 - 16:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği: "DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlerbirliği,koronavirüs,
755037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755037.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
13
8
2
3
13
26
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
7
1
4
6
22
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
08
TRABZONSPOR A.Ş.
14
5
5
4
-1
20
09
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
10
GÖZTEPE A.Ş.
14
4
6
4
3
18
11
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13
4
5
4
-2
17
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
4
3
5
3
15
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
3
5
4
-2
14
17
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
12
2
4
6
-8
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13
2
3
8
-14
9
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
22.12.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 1 Trabzonspor
22.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
23.12.2020 16:00
Erzurumspor - Denizlispor
23.12.2020 16:00
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
23.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Başakşehir
24.12.2020 16:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
24.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 19:00
Ankaragücü - Beşiktaş
24.12.2020 19:00
Rizespor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
15
8
5
2
8
29
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
03
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
04
TUZLASPOR A.Ş.
14
8
3
3
4
27
05
ALTINORDU
15
8
3
4
3
27
06
ALTAY
14
8
2
4
13
26
07
ADANA DEMİRSPOR
14
7
4
3
12
25
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
13
6
4
3
7
22
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
14
3
4
7
-3
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay - Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor - Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor - Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor - Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor