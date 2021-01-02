Yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye ziyaretler sürüyor. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel de hastaneye gelerek 29 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ryan Babel, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti
02.01.2021 - 17:37 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi gören takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ryan Babel,Omar Elabdellaoui,
757126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757126.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
02
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
14
9
1
4
10
28
05
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
14
7
3
4
4
24
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
08
YENİ MALATYASPOR
15
5
5
5
-1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
15
4
6
5
-3
18
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
15
4
5
6
-9
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
18
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 2 Denizlispor
02.01.2021 16:00
Ankaragücü 3 - 1 Yeni Malatyaspor
02.01.2021 16:00
Alanyaspor 3 - 0 Başakşehir
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Konyaspor
02.01.2021 19:00
Galatasaray - Fraport-tav Antalyaspor
03.01.2021 13:30
Rizespor - Gençlerbirliği
03.01.2021 16:00
Karagümrük - Trabzonspor
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
04.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
16
10
2
4
16
32
02
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
TUZLASPOR A.Ş.
16
9
3
4
6
30
05
ADANA DEMİRSPOR
16
8
4
4
11
28
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
15
8
4
3
11
28
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
09
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
4
4
8
-4
16
13
MENEMEN SPOR
16
3
7
6
-7
16
14
ADANASPOR A.Ş.
14
4
3
7
0
15
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu - Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor - Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor - Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor