Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de, bitmeyebilir de."