Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detaylı kan tetkikleri yapılan Petrescu ve ekibi, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Petrescu'nun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.