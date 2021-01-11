Detaylı kan tetkikleri yapılan Petrescu ve ekibi, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Petrescu'nun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Petrescu sağlık kontrolünden geçti
11.01.2021 - 20:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Dan Petrescu ve ekibi Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Etiketler : Dan Petrescu,
759226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759226.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
15
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
16
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray 6 - 0 Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük 2 - 1 Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor 1 - 1 Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 2 - 2 Beşiktaş
11.01.2021 16:00
Erzurumspor 0 - 3 Fenerbahçe
11.01.2021 19:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu 0 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 0 Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor 5 - 3 Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor 3 - 0 Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Menemen Spor