Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer gündeminde olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil kulübü Arsenal ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardı. The Athletic'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardığını, Özil'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi.