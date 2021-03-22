Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.