EURO 2020'de görev alacak belli oldu. UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı. Turnuvada görev alacak hakemler, 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
21.04.2021 - 19:49 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Euro 2020'de görev alacak hakemleri açıklarken, listede Cüneyt Çakır da yer aldı.
Etiketler : cüneyt çakır,
784633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/784633.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
22
6
6
37
72
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
33
20
5
8
33
65
04
TRABZONSPOR A.Ş.
34
16
11
7
9
59
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
34
15
8
11
14
53
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
12
15
7
7
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
13
11
10
9
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
34
10
12
12
-10
42
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
35
9
15
11
-11
42
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
34
10
11
13
-3
41
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
33
8
13
12
-5
37
15
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
11
15
-17
35
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
8
9
16
-17
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
34
8
8
18
-26
32
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
7
10
17
-23
31
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
6
8
19
-27
26
Süper Lig Fikstür
36.Hafta Maçları
20.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Gençlerbirliği
20.04.2021 16:00
Rizespor 5 - 3 Konyaspor
20.04.2021 16:00
Karagümrük 1 - 1 Göztepe
20.04.2021 19:00
Sivasspor 0 - 0 Beşiktaş
20.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
21.04.2021 16:00
Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor
21.04.2021 16:00
Ankaragücü - Denizlispor
21.04.2021 19:00
Galatasaray - Trabzonspor
22.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor