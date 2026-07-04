Galatasaray'da yeni sezon kampına katılan Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili Samsunspor cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılı kulüpten transfer etmek istedikleri 23 yaşındaki sol bek için görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kaldığını belirterek, sürecin askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama Samsunspor cephesinden geldi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini ancak transfer görüşmelerinin şu aşamada durduğunu ifade etti.

Kazımcan Karataş

"ŞİMDİLİK TRANSFERİ ASKIYA ALDIK"

Radyospor'da Ayhan Şensoy'un programına konuk olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kazımcan Karataş için Galatasaray ile temas kurduklarını belirterek, "Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık." ifadelerini kullandı.

Kazımcan Karataş

SÜPER LİG'DEN BİRDEN FAZLA TALİBİ VAR

Galatasaray'a geri dönen Kazımcan Karataş'a yalnızca Samsunspor'un değil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un da ilgi gösterdiği öğrenildi. Genç sol bekin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.

Kazımcan Karataş

GEÇEN SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ

2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Kazımcan Karataş, sezon boyunca Galatasaray ve Başakşehir formalarıyla toplam 24 resmi maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 4 asistlik katkı sağladı.

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