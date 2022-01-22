Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yaparken, mücadelenin 4. hakemi ise Turgut Doman.

VAR HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturuyor. Bayarslan’a AVAR olarak Esat Sancaktar ve Kutluhan Bilgiç eşlik edecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır kadroda bulunmuyor. Attila Szalai ise sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamıyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

4' Sağdan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topu ceza sahasında Yatabare ıskaladı.

18' Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle öne geçti! Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza alanı içine giren Enner Valencia'nın yerden çıkardığı topa Miha Zajc, altıpas önünden sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

25' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan Henrique'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Kayode'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27' Sağdan Ahmet Oğuz'un ortasında arka direkte Henrique'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

34' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Henrique'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel topu ceza sahasına çevirdi. Ceza sahasında uygun durumda olan İrfan'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.