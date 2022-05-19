Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de üst üste üçüncü, toplamda dördüncü defa Final Four’a yükselme başarısı gösteren son şampiyon Anadolu Efes, bugün 19.00’da Olimpiakos ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak karşılaşmayı kazanacak takım adını finale yazdıracak. Final Four’daki diğer finalisti belirleyecek mücadele ise saat 22.00’de Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Anadolu Efes’in önemli isimlerinden Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois’in sakatlıkları Ergin Ataman ve ekibinin elini zayıflatıyor. Simon’un Final Four’da süre alması zor görünürken, çalışmalara başlayan Rodrigue Beaubois’nın tercih edilmesi hâlinde oynaması bekleniyor. Finalin 21 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de oynanacağı organizasyonda biletlerin tamamı satıldı. Maçlar beIN Sports’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Final Four öncesinde dört kulübün hocası ile kaptanları bir araya geldi. Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman "Geçen seneki coşkuyu unutamam. Ben iddialı bir koçum, yine şampiyon olacağız" dedi.

MAÇ PROGRAMI

BUGÜN

19.00 Olimpiakos-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-Real Madrid

21 MAYIS CUMARTESİ

17.00 Üçüncülük müsabakası

20.00 Final maçı

Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in Euroleague kupasının heykelini dikiyor Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague şampiyonluğunun heykeli dikiliyor.