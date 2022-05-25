Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig'e yükselecek 5. takım belli oluyor. TFF 3. Lig play-off final maçında İskenderunspor ile Iğdır FK karşı karşıya... Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. Fethiyespor ile Arnavutköy Belediyespor ise play-off galibi olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

İSKENDERUNSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İskenderunspor – Iğdır FK maçı bugün (25 Mayıs 2022) 16.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu

İSKENDERUNSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI YAYIN VAR MI? HANGİ KANALDA?

İskenderunspor – Iğdır FK maçı A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Düzcespor'un şampiyon olduğu TFF 3. Lig'deki grubunu 2. sırada bitiren İskenderunspor yarı finalde 52 Orduspor FK'yı elemişti. 3. bitiren Ipdır FK ise 68 Aksaray Belediyespor'u eleyerek adını finale yazdımıştı. İskenderunspor - Iğdırspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Fethiyespor TFF 2. Lig’de... "Yeni gelmedik, geri geldik" TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. TFF 2. Lig'e iki bilet daha kesilecek...

PLAY - OFF FİNALİNE NASIL GELDİLER?

Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükseldi. TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları 18 Mayıs'ta oynandı.

İlk maçta 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasındaki rövanşı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. 1-1'in rövanşında konuk ettiği 52 Orduspor FK'yi 2-1 yenen İskenderunspor, finale yükselen diğer takım oldu.