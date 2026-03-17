Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Lech Poznan'ı 3-1 mağlup ettikleri UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Polonya sınırında yaşanan zorlukları anlattı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, bu olaydan iki gün sonra lig maçına çıkmalarına tepki gösterdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig 20'nci hafta mücedelesinde Metalist 1925'i Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek, en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

"SINIR MUHAFIZLARI 5-6 SAAT BEKLETTİ"

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Arda Turan, geçtiğimiz hafta Lech Poznan ile Polonya'da oynadıkları UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçının ardından 5-6 saat sınırda bekletildiklerini belirterek, "Cuma gecesi komşu ülkenin sınır muhafızları bizi beklettiği için Polonya sınırında 5-6 saat geçirdik. Doğal olarak, oyuncularımızı tam olarak hazırlayamadık" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, 2025-2026 sezonu öncesi Eyüpspor'dan ayrılıp, Shakhtar Donetsk takımının başına geçti.

"ÜZGÜN VE KIZGINIM"

Metalist 1925 ile oynadıkları karşılaşmanın ertelenmesi gerektiğini savunan Türk teknik adam, "Bu maçı oynamak zorunda kaldığımız için gerçekten biraz üzgün ve da kızgınım. Fiziksel durumumuz göz önüne alındığında maçın bugün oynanmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak bunu bir gerçek olarak kabul ediyorum ve içinde bulunduğumuz koşullarla çalışmaya çalışıyoruz" sözleriyle Ukrayna Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Shakhtar Donetsk, 3-1'in rövanşında Lech Poznan ile 19 Mart Perşembe günü UEFA Konferans Ligi çeyrek finali için mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası