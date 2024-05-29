Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan 'Gazze' paylaşımı: Yeter artık!

Dünya ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan olaylara kayıtsız kalmayarak sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Formula 1'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Hamilton, "Yeter artık, durmalı. Çocuklar için, aileleri için, hayatları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

HAMILTON: DEHŞET VERİCİ!

Formula 1'de 7 defa şampiyon olan Büyük Britanyalı sporcunun paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli."