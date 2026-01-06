Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde stadyumda gerekli düzenlemeleri tamamladı. Deprem analiz raporu sonrası yıkılan tribünün yerine kurulan 3 bin kişilik portatif tribünle birlikte, maçın sağlıklı şartlarda oynanabilmesi için saha zemini ve tesislerde de hazırlıklar sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında 13 Ocakta oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçında ev sahibi Fethiyespor'un stadyumu olan Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribünün kurulumu tamamlandı. İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine kuruldu.

"SAHAMIZ ÇOK DAHA İYİ BİR SEVİYEYE GELECEK"

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, "Henüz maça 1 hafta var ve bu süre içerisinde sahamız çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olacak. Devre arasında olduğumuz için sahamızda bir bakım oldu. Bu standart bir bakımdı. Sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan görüntü o görüntü idi. Şu anda da sahamız iyi bir vaziyette. İnşallah maç gününe kadar çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacağına dikkati çeken Yiğit, "Fethiyespor ile Galatasaray'ın daha iyi bir zeminde oynayabilmeleri için hafta sonu yapılacak Ankara Demirspor maçını sahamızda oynamayacağız. Bu da tamamen zeminin zazar görmemesi ve Galatasaray maçına daha hazır olması için alınmış bir karar." ifadelerini kullandı.

