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Kayserispor'da şok ayrılık! Olivier Kemen sözleşmesini feshetti! Yeni durağı İstanbul
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olivier Kemen, sözleşmesini feshetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.
Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.
KEMEN BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞECEK
Süper Lig'den talipleri olan Olivier Kemen'in Başakşehir ile görüştüğü iddia edildi.
Kayserispor'dan eski teknik direktörü Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibine sıcak bakan Kemen'in kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi / Ferhat Kızıltaş - Spor