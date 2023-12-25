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    Kayserispor'da şok ayrılık! Olivier Kemen sözleşmesini feshetti! Yeni durağı İstanbul

    Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olivier Kemen, sözleşmesini feshetti.

    Kayserispor&#039;da şok ayrılık! Olivier Kemen sözleşmesini feshetti! Yeni durağı İstanbul
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.

    Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.

    Kayserispor'da şok ayrılık! Olivier Kemen sözleşmesini feshetti! Yeni durağı İstanbul

    KEMEN BAŞAKŞEHİR İLE GÖRÜŞECEK

    Süper Lig'den talipleri olan Olivier Kemen'in Başakşehir ile görüştüğü iddia edildi.

    Kayserispor'dan eski teknik direktörü Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibine sıcak bakan Kemen'in kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

     

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Olivier KemenKayserisporBaşakşehir
    Haberler > Spor > Kayserispor'da şok ayrılık! Olivier Kemen sözleşmesini feshetti! Yeni durağı İstanbul
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