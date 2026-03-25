Sezon başı Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen transfer tekliflerine rağmen tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan Orkun Kökçü, son haftalarda yükselen form grafiğiyle yeniden devlerin radarına girdi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, Feyenoord döneminden öğrencisi olan Orkun Kökçü'yü yakından takip ettiği; İtalyan devi Inter'in de Beşiktaş'ın milli futbolcusunu listesine alan takımlar arasında bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM

HT Spor'da yer alan habere göre; yoğun ilgiye rağmen Orkun, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlı yönetim de yıldız ismi kadroda tutma konusunda kararlı.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta kaptanlık yapıyor.

YENİ SEZON PLANLAMASINDA KİLİT ROL

25 yaşındaki orta sahanın en büyük hedefinin, "çocukluk hayalim" dediği Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğu belirtilirken; yönetimin de yeni sezon planlamasını Orkun üzerine kurmayı hedeflediği kaydedildi.

32 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST

Slot yönetimindeki Feyenoord ile 2022-2023 sezonunda Eredivisie şampiyonluğu yaşayan Orkun Kökçü, 'sezonun en değerli oyuncusu' seçilmişti.

Orkun Kökçü, 2018-2023 arası Feyenoord forması giymişti.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen milli yıldız, Beşiktaş formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol , asistlik skor katkısı sağladı.

