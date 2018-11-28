Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.