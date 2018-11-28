Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Göçük altında kalan işçilerden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
28.11.2018 - 13:22 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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