Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya götürüldü.