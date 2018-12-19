Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya götürüldü.
Hatay'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
19.12.2018 - 14:13 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : göçmen,haberler,
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