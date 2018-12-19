İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Silivri'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karlar altında kalan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
Silivri'den kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
19.12.2018 - 20:44 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı Silivri’yi beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluştu.
Etiketler : Silivri,
594282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594282.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER