Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı
07.01.2019 - 17:34 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Etiketler : taksim,kar,haberler,istanbul,
597111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597111.aspx
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