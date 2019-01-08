Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.