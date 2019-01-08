Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bursa Büyükorhan'da okullar tatil edildi
08.01.2019 - 00:44 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,Büyükorhan,8 ocak kar tatili,
597133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597133.aspx
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