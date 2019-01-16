Avcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var
16.01.2019 - 20:46 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Avcılar Haramidere D-100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D-100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler : İstanbul,kaza,
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