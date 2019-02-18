Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 19.30 sıralarında yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
18.02.2019 - 20:49 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Van,deprem,
605503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605503.aspx
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