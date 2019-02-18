Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 19.30 sıralarında yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 