Kilis üzerinden Suriye’ye sevkıyatlar sürüyor. Tırlara yüklenen zırhlı kepçeler ve askeri araçlar Kilis kent merkezinden Suriye’ye sevk edildi. İş makineleri ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’deki askeri birliklere gönderildi. 