Kilis üzerinden Suriye’ye sevkıyatlar sürüyor. Tırlara yüklenen zırhlı kepçeler ve askeri araçlar Kilis kent merkezinden Suriye’ye sevk edildi. İş makineleri ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’deki askeri birliklere gönderildi.
Suriye’ye zırhlı iş makinesi sevkıyatı
07.05.2019 - 12:15 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten Suriye'ye zırhlı iş makinesi ile askeri araç sevk edildi.
Etiketler : Kilis,zırhlı iş makinesi sevkıyatı,
622728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622728.aspx
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