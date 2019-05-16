Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam 20.30 sularında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde bulunan havuzda meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte havuza girmek giren mimar Serdar Ölmez, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Bunu gören arkadaşları ve havuzdaki eğitmen Ölmez’i sudan çıkardı. O sırada yüzme dersi alan öğrencilerden birinin doktor babası Ölmez’e ilk müdahaleyi yaptı. 112 Sağlık görevlilerine de haber verilirken, ilk müdahalenin ardından Ölmez Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.