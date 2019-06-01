Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.
İstanbul'da yollar boş kaldı
01.06.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 01.06.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı.
Etiketler : İstanbul,
628661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628661.aspx
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