Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların Kırıkhan ilçesindeki konvoyunu gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askere selam verdi. Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi.
Gece sınıra askeri sevkiyat
09.06.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 09.06.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : gece,sınır,sevkiyat,
629936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629936.aspx
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