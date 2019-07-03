Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 155 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
03.07.2019 - 04:48 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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634543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634543.aspx
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