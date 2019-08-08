7 Ağustos 2019 tarihinde Edirne’nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Bot içinde yapılan incelemelerde 23 Afganistan, 12 İran ve 1 Özbekistan olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Yunanistan’a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı
08.08.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan’a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Yunanistan,
642511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER