Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ve 9 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden her bir şahsa 789 TL tutarında idari para cezası kesildi. Şahısların yapılan sorgusunda Adem P. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu anlaşılarak, şahsa konu ile ilgili gerekli tebliğler yapıldı. Ayrıca İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yeri sahibine 3 bin 150 TL tutarında idari para cezası uygulanarak, iş yeri mühürlendi.