Olay ilçede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde medyana geldi. İddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli bir şahıs market çalışana doğru hapşırdı. Yaşanan tartışma üzerine market çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri A.K isimli şahsa 392 TL ceza kesti.
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza!
08.04.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine Korona virüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL ceza kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : market,müşteri,ceza,story_,
694904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694904.aspx
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