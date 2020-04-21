Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.48'de merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.