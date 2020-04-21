Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.48'de merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
21.04.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Van,
698268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698268.aspx
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